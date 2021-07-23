Камеры на избирательных участках помогут выявить, а также пресечь нарушения.
Выборы в Дагестане пройдут под видеонаблюдением
- Автор Арслан
- 23 июля, 2021. Пятница 11:56
Более 100 тысяч наблюдателей проконтролируют выборы в Госдуму в этом году. В течение трех дней голосование будет проходить под объективами видеокамер.
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