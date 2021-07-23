«Вопрос серьезный, требует принятия неотложных мер», - подчеркнул Председатель Правительства Дагестана.
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Информацию о том, что более чем в 100 населенных пунктах республики сложилась критическая ситуация, связанная с оползневыми процессами, на совещании по решению вопросов переселения и обустройства граждан, проживающих в этих зонах, озвучил премьер-министр Абдулпатах Амирханов.
«Вопрос серьезный, требует принятия неотложных мер», - подчеркнул Председатель Правительства Дагестана.
Подробнее об этом – читайте здесь.
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