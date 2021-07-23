Абдулпатах Амирханов: «Более чем в 100 населенных пунктах Дагестана есть проблема с оползнями»

Информацию о том, что более чем в 100 населенных пунктах республики сложилась критическая ситуация, связанная с оползневыми процессами, на совещании по решению вопросов переселения и обустройства граждан, проживающих в этих зонах, озвучил премьер-министр Абдулпатах Амирханов.