ЗАМАНА - Абдулпатах Амирханов: «Более чем в 100 населенных пунктах Дагестана есть проблема с оползнями»

Абдулпатах Амирханов: «Более чем в 100 населенных пунктах Дагестана есть проблема с оползнями»

Автор
23 июля, 2021. Пятница 10:58
Абдулпатах Амирханов: «Более чем в 100 населенных пунктах Дагестана есть проблема с оползнями»

Информацию о том, что более чем в 100 населенных пунктах республики сложилась критическая ситуация, связанная с оползневыми процессами, на совещании по решению вопросов переселения и обустройства граждан, проживающих в этих зонах, озвучил премьер-министр Абдулпатах Амирханов.

Абдулпатах Амирханов: «Более чем в 100 населенных пунктах Дагестана есть проблема с оползнями»
Политика

«Вопрос серьезный, требует принятия неотложных мер», - подчеркнул Председатель Правительства Дагестана.

Подробнее об этом – читайте здесь.

 

Прочитано 31 раз

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top