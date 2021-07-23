Партия «Новые люди» Общественный штаб по наблюдению за выборами заключили соглашение о сотрудничествем

22 июля подписано соглашение о сотрудничестве регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами в Государственную Думу ФС РФ и Народное Собрание РД с «Дагестанским отделением партии «Новые люди» и ДРОО по развитию гражданского общества «Дагестан единый».

Было отмечено, что цель соглашения обеспечить участие политических партий в наблюдении за проведением выборов различного уровня на территории Российской Федерации По словам руководитель штаба, данное соглашение дает возможность проведение выборов максимално открыто и прозрачно.

Председатель дагестанского отделения партии «Новые люди» Руслан Абдулхакимов подчеркнул, что соглашение увеличит шансы на то, чтобы люди были услышаны. Также свое мнение высказал и Председатель ОД «Дагестан Единый» Юсупбег Юсупов. Он считает, что обеспечение прозрачности и открытости выборов должно быть самым важным и первым механизмом.