В комплекс, строить который планируют в 2022 году, будут входить детская и взрослая поликлиники, административный корпус, лечебный корпус, а также дополнительная станция скорой медицинской помощи.
В дагестанском Каспийске будет построен крупный медицинский комплекс
- Автор Арслан
- 21 июля, 2021. Среда 10:14
Разрабатывается проектная документация единого лечебного комплекса в Каспийске. Проработку вопросов реализации проекта обсудили под руководством главы регионального кабмина Абдулпатаха Амирханова.