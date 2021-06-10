В торжественном открытии принял участие временно исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Дагестан Нюсрет Омаров.
Напомним, он проходит на территории ДГТУ.
Сегодня, 10 июня, дан старт Межрегиональному форуму изобретателей и рационализаторов «Внедрение 2.021».
В торжественном открытии принял участие временно исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Дагестан Нюсрет Омаров.
Напомним, он проходит на территории ДГТУ.
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