Саид Ниналалов прокомментировал визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Дагестан

Согласно мнению эксперта, визит Мишустина принципиальный знак внимания руководства государства к стратегически важному региону. «Подчеркну, что в рамках визита премьера получилось проговорить актуальные для Республики Дагестан трудности водоснабжения и водоотведения, также вопросы земельно-имущественных отношений, без решения которых неосуществим приход в республику инвесторов и рост туристического потока», - отметил Ниналов.