Согласно мнению эксперта, визит Мишустина принципиальный знак внимания руководства государства к стратегически важному региону. «Подчеркну, что в рамках визита премьера получилось проговорить актуальные для Республики Дагестан трудности водоснабжения и водоотведения, также вопросы земельно-имущественных отношений, без решения которых неосуществим приход в республику инвесторов и рост туристического потока», - отметил Ниналов.
Саид Ниналалов прокомментировал визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Дагестан
- Автор Хадижат
- 15 апреля, 2021. Четверг 15:17
Кандидат физико-математических наук Саид Ниналалов выразил свое мнение относительно приезда в Дагестан Председателя Правительства России Михаила Мишустина.
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