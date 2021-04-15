ЗАМАНА - Саид Ниналалов прокомментировал визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Дагестан

Саид Ниналалов прокомментировал визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Дагестан

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15 апреля, 2021. Четверг 15:17
Саид Ниналалов прокомментировал визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Дагестан

Кандидат физико-математических наук Саид Ниналалов выразил свое мнение относительно приезда в Дагестан Председателя Правительства России Михаила Мишустина.

Саид Ниналалов прокомментировал визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Дагестан
Политика

Согласно мнению эксперта, визит Мишустина принципиальный знак внимания руководства государства к  стратегически важному региону. «Подчеркну, что в рамках визита премьера получилось проговорить актуальные для Республики Дагестан трудности водоснабжения и водоотведения, также вопросы земельно-имущественных отношений, без решения которых неосуществим приход в республику инвесторов и рост туристического потока», - отметил Ниналов.

 

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