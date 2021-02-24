Отметим, что в январе текущего года Сергей Меликов освободил от должности своего советника Адильхана Ганакаева с формулировкой «по собственному желанию».
Сергей Меликов назначил нового советника
- Автор Хадижат
- 24 февраля, 2021. Среда 15:48
Временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов 20 февраля подписал распоряжение о назначении на пост советника Главы Республики Дагестан Шихтаимова Арсланбека Алишиховича.
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