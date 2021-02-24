ЗАМАНА - Сергей Меликов назначил нового советника

Сергей Меликов назначил нового советника

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24 февраля, 2021. Среда 15:48
Сергей Меликов назначил нового советника

Временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов 20 февраля подписал распоряжение о назначении на пост советника Главы Республики Дагестан Шихтаимова Арсланбека Алишиховича.

Сергей Меликов назначил нового советника
Политика

Отметим, что в январе текущего года Сергей Меликов освободил от должности своего советника Адильхана Ганакаева с формулировкой «по собственному желанию».

 

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