ЗАМАНА - Исрапил Тинамагомедов назначен врио руководителя Управления Федерального казначейства по Дагестану

Исрапил Тинамагомедов назначен врио руководителя Управления Федерального казначейства по Дагестану

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13 января, 2021. Среда 16:17
Исрапил Тинамагомедов назначен врио руководителя Управления Федерального казначейства по Дагестану

Исрапил Тинамагомедов назначен врио руководителя Управления Федерального казначейства по Дагестану. До этого он занимал должность замруководителя управления.

Исрапил Тинамагомедов назначен врио руководителя Управления Федерального казначейства по Дагестану
Политика

Тинамагомедову 54 года, он уроженец села Гиндиб Тляратинского района.В органах казначейства работает с 2016 года.В 1991 году окончил Ростовский институт народного хозяйства. Экономист, специальность «Ревизия и контроль».

 

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