Тинамагомедову 54 года, он уроженец села Гиндиб Тляратинского района.В органах казначейства работает с 2016 года.В 1991 году окончил Ростовский институт народного хозяйства. Экономист, специальность «Ревизия и контроль».
Исрапил Тинамагомедов назначен врио руководителя Управления Федерального казначейства по Дагестану
- Автор Хадижат
- 13 января, 2021. Среда 16:17
Исрапил Тинамагомедов назначен врио руководителя Управления Федерального казначейства по Дагестану. До этого он занимал должность замруководителя управления.
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