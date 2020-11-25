Также Юрий Трутнев отметил, что он имеет личное мнение о развитии портовой инфраструктуры. Подробнее можно прочитать тут.
Юрий Трутнев рассказал о предстоящей встрече с Сергеем Меликовым
- Автор Мадина
- 25 ноября, 2020. Среда 15:08
Вице-премьер Правительства РФ Юрий Трутнев в разговоре с телеканалом «Россия 24» поведал о будущей беседе с врио руководителя Дагестана Сергеем Меликовым, пишет РИА "Дагестан".
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