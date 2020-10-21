Приказ о назначении Ирины Меджидовой на место помощника заместителя Председателя Правительства РД, подписал премьер-министр региона Артем Здунов.
Ирину Меджидову назначили помощником вице-премьера Дагестана
- Автор Мадина
- 21 октября, 2020. Среда 08:09
Ирина Меджидова получила должность вице-премьера. Этот указ опубликован на официальном сайте правовой информации республики.
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