ЗАМАНА - В Дагестан прибыла делегация Роснано

В Дагестан прибыла делегация Роснано

Автор
28 мая, 2020. Четверг 16:49
В Дагестан прибыла делегация Роснано

Представители Роснано прилетели в Республику Дагестан, возглавил делегацию председатель правления Анатолий Чубайс. Сегодня с ним встретился глава региона Владимир Васильев.

В Дагестан прибыла делегация Роснано
Политика

Анатолий Чубайс подчеркнул, что РОСНАНО направило в регион 20 тысяч высокоточных генетических тестов на COVID-19. Их разработку и массовое производство в ускоренном режиме организовал ульяновский проект «Тестген».

В свою очередь, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер подчеркнула, что Республика Дагестан является одним из 26 регионов заботы. Она также отметила, что кроме тест-систем Общероссийский Народный фронт и проект «Регион Заботы» согласно акции #МыВместе передали в медицинские и социальные учреждения РД свыше 40 000 единиц СИЗ а также пульсоксимитры и средства для дезинфекции.

Анатолий Чубайс сообщил, что всего в Дагестан РОСНАНО планирует поставить 50 тысяч тестов собственного производства, приобретенных как за счет сотрудников, так и на средства, выделенные компанией на благотворительную помощь.

 

Помимо этого, Анна Федермессер пожелала республике поскорее справиться с коронавирусной инфекцией.

Подводя итоги встречи, глава республики Владимир Васильев выразил благодарность гостям из федерального центра за помощь, которая, по его словам, имеет место быть в такой период, когда она крайне необходима.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top