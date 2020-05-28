В Дагестан прибыла делегация Роснано

Анатолий Чубайс подчеркнул, что РОСНАНО направило в регион 20 тысяч высокоточных генетических тестов на COVID-19. Их разработку и массовое производство в ускоренном режиме организовал ульяновский проект «Тестген».

В свою очередь, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер подчеркнула, что Республика Дагестан является одним из 26 регионов заботы. Она также отметила, что кроме тест-систем Общероссийский Народный фронт и проект «Регион Заботы» согласно акции #МыВместе передали в медицинские и социальные учреждения РД свыше 40 000 единиц СИЗ а также пульсоксимитры и средства для дезинфекции.

Анатолий Чубайс сообщил, что всего в Дагестан РОСНАНО планирует поставить 50 тысяч тестов собственного производства, приобретенных как за счет сотрудников, так и на средства, выделенные компанией на благотворительную помощь.

Помимо этого, Анна Федермессер пожелала республике поскорее справиться с коронавирусной инфекцией.

Подводя итоги встречи, глава республики Владимир Васильев выразил благодарность гостям из федерального центра за помощь, которая, по его словам, имеет место быть в такой период, когда она крайне необходима.