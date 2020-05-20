Владимир Лемешко осмотрел территорию под строительство госпиталя в Дербенте

Отметим, что ранее, Глава РД Владимир Васильев обратился к руководству РФ и по поручению Президента страны Владимира Путина в республике для борьбы с коронавирусной инфекцией построят госпиталь на 200 коек. Если руководство страны согласует, то силами Министерства обороны РФ одной из площадок под медицинское учреждение станет город Дербент. Более подробную информацию об этом читайте здесь