Отметим, что ранее, Глава РД Владимир Васильев обратился к руководству РФ и по поручению Президента страны Владимира Путина в республике для борьбы с коронавирусной инфекцией построят госпиталь на 200 коек. Если руководство страны согласует, то силами Министерства обороны РФ одной из площадок под медицинское учреждение станет город Дербент. Более подробную информацию об этом читайте здесь
Владимир Лемешко осмотрел территорию под строительство госпиталя в Дербенте
- Автор Габи
- 20 мая, 2020. Среда 19:18
Сегодня, 20 мая, заместитель Председателя Правительства РД Владимир Лемешко прибыл в Дербент, с целью осмотра территории, на которой предполагается строительство госпиталя.
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