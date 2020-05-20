ЗАМАНА - Владимир Лемешко осмотрел территорию под строительство госпиталя в Дербенте

Владимир Лемешко осмотрел территорию под строительство госпиталя в Дербенте

Автор
20 мая, 2020. Среда 19:18
Владимир Лемешко осмотрел территорию под строительство госпиталя в Дербенте

Сегодня, 20 мая, заместитель Председателя Правительства РД Владимир Лемешко прибыл в Дербент, с целью осмотра территории, на которой предполагается строительство госпиталя.

Владимир Лемешко осмотрел территорию под строительство госпиталя в Дербенте
Политика

Отметим, что ранее, Глава РД Владимир Васильев обратился к руководству РФ и по поручению Президента страны Владимира Путина в республике для борьбы с коронавирусной инфекцией построят госпиталь на 200 коек. Если руководство страны согласует, то силами Министерства обороны РФ одной из площадок под медицинское учреждение станет город Дербент. Более подробную информацию об этом читайте здесь

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top