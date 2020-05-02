Помпео заметил, что США не получали информации о появлении северокорейского президента на публике в течение 2-х недель. Он сообщил, что они внимательно следят за столь необычной ситуацией.
В США назвали пропажу Ким Чен Ына необычной и приготовились ко всему
- Автор Мадина
- 02 мая, 2020. Суббота 02:00
Правительство США считает странным отсутствие лидера КНДР Ким Чен Ына, который исчез больше чем на 2 недели и не участвует в публичных мероприятиях. США готовятся к любому исходу, сообщил госсекретарь правительства Майкл Помпео в эфире радиостанции IHeart. Его слова передает ТАСС.