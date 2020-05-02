В США назвали пропажу Ким Чен Ына необычной и приготовились ко всему

Автор Мадина

Правительство США считает странным отсутствие лидера КНДР Ким Чен Ына, который исчез больше чем на 2 недели и не участвует в публичных мероприятиях. США готовятся к любому исходу, сообщил госсекретарь правительства Майкл Помпео в эфире радиостанции IHeart. Его слова передает ТАСС.