ЗАМАНА - В США назвали пропажу Ким Чен Ына необычной и приготовились ко всему

В США назвали пропажу Ким Чен Ына необычной и приготовились ко всему

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02 мая, 2020. Суббота 02:00
В США назвали пропажу Ким Чен Ына необычной и приготовились ко всему

Правительство США считает странным отсутствие лидера КНДР Ким Чен Ына, который исчез больше чем на 2 недели и не участвует в публичных мероприятиях. США готовятся к любому исходу, сообщил госсекретарь правительства Майкл Помпео в эфире радиостанции IHeart. Его слова передает ТАСС.

В США назвали пропажу Ким Чен Ына необычной и приготовились ко всему
Политика

Помпео заметил, что США не получали информации о появлении северокорейского президента на публике в течение 2-х недель. Он сообщил, что они внимательно следят за столь необычной ситуацией. 

 

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