ЗАМАНА - Путин заявил о сдерживании распространения коронавируса в России

Путин заявил о сдерживании распространения коронавируса в России

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25 марта, 2020. Среда 16:32
Путин заявил о сдерживании распространения коронавируса в России

В РФ в целом пока получается останавливать широкое и быстрое распространение болезни. Об этом сообщил лидер страны Владимир Путин в своем выступлении к гражданам страны. Трансляция идет на YouTube-канале RT.

Путин заявил о сдерживании распространения коронавируса в России
Политика

При этом президент страны заметил, что Россия в силу своего географического расположения не может отгородиться от других стран и полностью остановить попадание коронавируса не получится. По словам Президента, к развертыванию систем защиты подключены все возможные способы и ресурсы.

 

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