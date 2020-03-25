Путин заявил о сдерживании распространения коронавируса в России

В РФ в целом пока получается останавливать широкое и быстрое распространение болезни. Об этом сообщил лидер страны Владимир Путин в своем выступлении к гражданам страны. Трансляция идет на YouTube-канале RT.

При этом президент страны заметил, что Россия в силу своего географического расположения не может отгородиться от других стран и полностью остановить попадание коронавируса не получится. По словам Президента, к развертыванию систем защиты подключены все возможные способы и ресурсы.