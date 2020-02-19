Как передают в пресс-службе махачкалинской администрации, деятельность по благоустройству проспекта Акушинского была начата по указу мэра города Махачкалы Салмана Дадаева.

С первых дней 2020 года сотрудниками МБУ «Махачкала-1» было размещено большее 300 осветительных приборов, также осуществлена замена старых ламп освещения. В течение 2-х недель работники прокладывают укладку брусчатки на разделительной полосе для пешеходов.

В настоящий момент окончены 2/3 запланированных работ. В процессе укладка строительного материала напротив Цумадинского рынка.

В пресс-службе также отметили, что брусчатку проведут до поста ГИБДД.