В здании Дагестанского государственного аграрного университета в г. Махачкала прошло республиканское собрание, тема которого посвящена эффективному использованию земель сельскохозяйственного назначения и увеличения плодородия почв в республике.

В собрании участвовали заместитель премьер-министра Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, министр сельского хозяйства и продовольствия республики Абзагир Гусейнов и другие представители ведомств.

В процессе собрания Абдулмуслим Абдулмуслимов заметил, что в республике идет серьезная работа, предназначенная для вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых участков. К примеру, по словам заместителя премьер-министра, за прошедшие 3 года общая посевная площадь в Дагестане возросла на 17 тыс. га. Подробнее можно прочитать тут.