В Дагестане обсудили вопросы эффективного использования сельхозземель и повышения плодородия почв
- Автор Мадина
- 14 февраля, 2020. Пятница 11:36
В здании Дагестанского государственного аграрного университета в г. Махачкала прошло республиканское собрание, тема которого посвящена эффективному использованию земель сельскохозяйственного назначения и увеличения плодородия почв в республике.
В собрании участвовали заместитель премьер-министра Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, министр сельского хозяйства и продовольствия республики Абзагир Гусейнов и другие представители ведомств.
В процессе собрания Абдулмуслим Абдулмуслимов заметил, что в республике идет серьезная работа, предназначенная для вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых участков. К примеру, по словам заместителя премьер-министра, за прошедшие 3 года общая посевная площадь в Дагестане возросла на 17 тыс. га. Подробнее можно прочитать тут.
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