ЗАМАНА - В Дагестане реализуют нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»

В Дагестане реализуют нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»

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13 февраля, 2020. Четверг 09:50
В Дагестане реализуют нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»

В РД идет процесс по реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

В Дагестане реализуют нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»
Общество

Проект предназначен для роста производительности труда, создания конкурентоспособных отраслей, увеличения несырьевого экспорта, улучшения рабочей атмосферы и качества национальной юрисдикции, роста числа инвестиций, снятия инфраструктурных ограничений для развития экономики и раскрытия потенциала республики, подготовки современных работников, создания мощной научно-технологической базы. Подробнее можно прочитать тут.

 

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