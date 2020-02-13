В Дагестане реализуют нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»
- Автор Мадина
- 13 февраля, 2020. Четверг 09:50
В РД идет процесс по реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Проект предназначен для роста производительности труда, создания конкурентоспособных отраслей, увеличения несырьевого экспорта, улучшения рабочей атмосферы и качества национальной юрисдикции, роста числа инвестиций, снятия инфраструктурных ограничений для развития экономики и раскрытия потенциала республики, подготовки современных работников, создания мощной научно-технологической базы. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Совещание по проведению комплексных кадастровых работ на 2020 год прошло в Правительстве Дагестана
- Совещание по проведению комплексных кадастровых работ на 2020 год прошло в Правительстве Дагестана
- В Дагестане реализуют нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»
- Гигантский скелет неопознанного существа вынесло на берег после шторма
- Дочь Дуэйна Джонсона станет первой в истории спорта рестлером в четвертом поколении