Свыше 70 млн рублей будет выделено городу Кизилюрту на ремонт и благоустройство дорог и улиц в 2020 году

Автор Мадина

Примерно 71 миллион рублей направят на обновление и благоустройство кизилюртовских улиц и дорог в 2020 году в рамках выполнения регионального проекта «Мой Дагестан – мои дороги».

