Об этом сообщил на еженедельном аппаратном заседании руководитель Кизилюрта Малик Патахов. Подробнее можно прочитать тут.
Свыше 70 млн рублей будет выделено городу Кизилюрту на ремонт и благоустройство дорог и улиц в 2020 году
- Автор Мадина
- 27 января, 2020. Понедельник 11:42
Примерно 71 миллион рублей направят на обновление и благоустройство кизилюртовских улиц и дорог в 2020 году в рамках выполнения регионального проекта «Мой Дагестан – мои дороги».
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