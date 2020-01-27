ЗАМАНА - Свыше 70 млн рублей будет выделено городу Кизилюрту на ремонт и благоустройство дорог и улиц в 2020 году

Свыше 70 млн рублей будет выделено городу Кизилюрту на ремонт и благоустройство дорог и улиц в 2020 году

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27 января, 2020. Понедельник 11:42
Свыше 70 млн рублей будет выделено городу Кизилюрту на ремонт и благоустройство дорог и улиц в 2020 году

Примерно 71 миллион рублей направят на обновление и благоустройство кизилюртовских улиц и дорог в 2020 году в рамках выполнения регионального проекта «Мой Дагестан – мои дороги».

Свыше 70 млн рублей будет выделено городу Кизилюрту на ремонт и благоустройство дорог и улиц в 2020 году
Общество

Об этом сообщил на еженедельном аппаратном заседании руководитель Кизилюрта Малик Патахов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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