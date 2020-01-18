ЗАМАНА - Учитель математики Джалилова Патимат прокомментировала Послание Президента к Федеральному Собранию

Учитель математики Джалилова Патимат прокомментировала Послание Президента к Федеральному Собранию

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18 января, 2020. Суббота 13:48
Учитель математики Джалилова Патимат прокомментировала Послание Президента к Федеральному Собранию
Учитель математики Джалилова Патимат прокомментировала Послание Президента к Федеральному Собранию
Общество

«В своем Послании Президент России сделал особый акцент на дальнейшее развитие национальных проектов, достижение достойного уровня жизни населения, поддержку семей с детьми, развитие образования.

Особое внимание было уделено здоровью детей, в том числе обеспечению бесплатным горячим питанием всех учащихся начальных классов.

В.Путин также выступил с инициативой введения ежемесячной доплаты классным руководителям в размере 5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета с сохранением региональных доплат.

Справедливо подчеркнуто, чтобы дети «могли участвовать в создании будущего и в полной мере раскрыли свой потенциал, мы должны сформировать для них все условия, чтобы каждый ребёнок, где бы он ни жил, мог получить хорошее образование». А это не только строительство и ремонт школ, но и развитие творческих способностей детей и молодежи».

 

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