Камни располагаются возле Дербентского консервного комбината.
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Работники Дербентского музея-заповедника нашли на берегу Каспийского моря навал камней внешне похожих на саркофаги, чей возраст составляет 500-600 лет.
Камни располагаются возле Дербентского консервного комбината.
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