ЗАМАНА - В Дербенте обнаружены саркофаги возрастом около 600 лет

В Дербенте обнаружены саркофаги возрастом около 600 лет

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18 января, 2020. Суббота 01:23
В Дербенте обнаружены саркофаги возрастом около 600 лет

Работники Дербентского музея-заповедника нашли на берегу Каспийского моря навал камней внешне похожих на саркофаги, чей возраст составляет 500-600 лет.

В Дербенте обнаружены саркофаги возрастом около 600 лет
Общество

Камни располагаются возле Дербентского консервного комбината.

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