Дагестанца, подозреваемого в убийстве мужчины у села Уллуая, взяли под стражу

Стоит напомнить, что в процессе расследования уголовного дела, заведенного 11 марта этого года по факту обнаружения у села Уллуая трупа со множественными ножевыми ранениями, по подозрению в совершении убийства был задержан 40-летний мужчина, житель этого же села.

Мужчина в процессе проверки показаний на месте подробно описал обстоятельства преступления, продемонстрировал место, где спрятал орудие убийства и каким образом оно им было совершено.

«В данный момент по уголовному делу назначены судебные экспертизы, осуществляется комплекс следственных мероприятий, нацеленный на закрепление доказательственной базы», – сообщает ведомство.