ЗАМАНА - Попытку дачи взятки сотруднику полиции пресекли в аэропорту Махачкалы

Попытку дачи взятки сотруднику полиции пресекли в аэропорту Махачкалы

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15 марта, 2023. Среда 14:43
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Попытку дачи взятки сотруднику полиции пресекли в аэропорту Махачкалы

В махачкалинском аэропорту пресекли попытку дачи взятки специалисту транспортной полиции, информирует пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СКФО.

Попытку дачи взятки сотруднику полиции пресекли в аэропорту Махачкалы

Так, в процессе несения службы сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Махачкалы выявили лицо, нарушившее правила въезда в Россию. В ходе разбирательства 24-летний гражданин ближнего зарубежья обратился к сотруднику полиции с просьбой не составлять в отношении него административный протокол и передал тому взятку в размере 900 рублей.

«Противоправные действия мужчины были задокументированы в установленном законом порядке. В данный момент в отношении него отделением дознания Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте заведено уголовное дело по статье 291.2 УК РФ (дача взятки лично в размере, не превышающем 10 000 рублей)», – заявляет ведомство.

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