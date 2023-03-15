Жители Дагестана могут поучаствовать в акции «Подвиг села: наставники»

«Принять участие в акции могут пользователи интернета, в рамках акции опубликовавшие тематические посты на своих страницах в соцсети ВКонтакте и заполнившие заявку через портал организатора, где также необходимо добавить ссылку на публикацию.

Размещать посты с фотографиями и историями о трудовых заслугах учителей в селах, в том числе осуществляющих наставническую деятельность и имеющих почётные звания и награды, нужно под едиными хэштегами #ПодвигСела, #ПедагогНаставник, #СельскийУчитель, #РССМ в соцсети ВКонтакте», — озвучила пресс-служба.

Как заявил представитель ведомства, акция состоит из двух этапов: 1 этап (февраль-март 2023 года) – подготовка и публикация постов участников акции, 2 этап (апрель май 2023 года) – оценка полученных заявок и определение призеров.