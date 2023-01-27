ЗАМАНА - Сергей Меликов поручил органам власти проконтролировать справедливое возмещение причиненного в результате пожаров ущерба жильцам квартир в Махачкале

Сергей Меликов поручил органам власти проконтролировать справедливое возмещение причиненного в результате пожаров ущерба жильцам квартир в Махачкале

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27 января, 2023. Пятница 13:10
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Сергей Меликов поручил органам власти проконтролировать справедливое возмещение причиненного в результате пожаров ущерба жильцам квартир в Махачкале

Глава Дагестана поручил органам власти обеспечить контроль за справедливым возмещением причиненного в результате пожаров ущерба жильцам квартир в Махачкале.

Сергей Меликов поручил органам власти проконтролировать справедливое возмещение причиненного в результате пожаров ущерба жильцам квартир в Махачкале

В четверг, 26 января, АО «Газпром газораспределение Махачкала» проинформировал, что ущерб жильцам будет компенсирован «при установлении страхового случая». Меликов поблагодарил сотрудников МЧС по региону и местных жителей, которые вели себя храбро, помогая избежать жертв.

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