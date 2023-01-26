Более 140 территорий собираются благоустроить в Дагестане в 2023 году

В рамках реализации проекта «Комфортная городская среда» в нынешнем году в Дагестане собираются благоустроить 142 территории, проинформировал республиканский координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия», первый заместитель мэра Махачкалы Нариман Темуркаев.

Как он заявил, в реализации проекта принимают участие 45 муниципалитетов региона, из них 10 городов. На данный момент муниципальными образованиями-участниками организуются мероприятия по созданию дизайн-проектов территорий. Заключить все контракты по ним планируется до конца этого месяца.

Каждый объект благоустройства контролируют депутаты партии «Единая Россия» всех уровней. Это позволяет проводить мониторинг на всех этапах работ.

Всероссийское голосование по выбору общественных пространств для благоустройства на будущий год пройдет с 15 апреля по 31 мая.