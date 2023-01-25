ЗАМАНА - Дагестанские студенты победили в конкурсе «Лучший молодой ученый СНГ-2022»

Дагестанские студенты победили в конкурсе «Лучший молодой ученый СНГ-2022»

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25 января, 2023. Среда 02:34
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Дагестанские студенты победили в конкурсе «Лучший молодой ученый СНГ-2022»

Студенты из Дагестана одержали победу в финале интеллектуального конкурса «Лучший молодой ученый СНГ-2022», который состоялся в Астане в рамках VI Международного книжного издания.

Дагестанские студенты победили в конкурсе «Лучший молодой ученый СНГ-2022»

Победителями стали врач-ординатор первого года обучения ДГМУ Магомедамин Акаев, студент 5 курса педиатрического факультета ДГМУ Раджаб Магомедов, аспирант 2 курса ДГУ Ахмедия Махадов, учащийся 1 курса РАНХиГС Юсуп Магомедов. Интеллектуальный конкурс включал в себя несколько этапов. Молодые исследователи представили и защитили свои проекты перед членами конкурсной комиссии. 

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