ЗАМАНА - В пункте базирования Каспийской флотилии в 2023 году построят 4 новых причала

В пункте базирования Каспийской флотилии в 2023 году построят 4 новых причала

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24 января, 2023. Вторник 16:45
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В пункте базирования Каспийской флотилии в 2023 году построят 4 новых причала

4 новых причала, а также гидроспуск для выхода кораблей на воду введут в 2023 году в работу в пункте базирования Каспийской флотилии в Дагестане, информирует пресс-служба Министерства обороны России.

В пункте базирования Каспийской флотилии в 2023 году построят 4 новых причала

"В минувшем году эксперты военно-строительного комплекса Минобороны ввели в работу северный мол и 7 причалов, в 2023 году планируется ввести еще 4 причала, а также гидроспуск для выхода кораблей на воду. В общем масштабным возведением нового пункта базирования судов Каспийской флотилии предусмотрено строительство 14 причалов, в том числе 3 плавучих", — сообщает ведомство.

Процесс обустройства причального фронта в пункте базирования Каспийской флотилии в Дагестане проверил 24 января заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов в рамках рабочего визита в войска Южного военного округа.

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