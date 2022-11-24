Дагестанцы одержали победу на конкурсе экспертного сообщества «Росмолодежь. Гранты-2022»

Дагестанцы, входящие в состав экспертного сообщества грантовых конкурсов ФАДМ, одержали победу на конкурсе образовательной программы для экспертов «Росмолодежь. Гранты-2022», проходившей на площадке Центра знаний «Машук», информирует пресс-служба Министерства молодежи республики.

В мероприятии поучаствовали специалист Минмолодежи региона Шевкет Крумов, представитель управления образования Кизлярского района Абдулхалим Раджабов и советник начальника Центра «Альтаир» Ренат Кахриманов.

Образовательная программа была рассчитана и на опытных экспертов, много лет оценивающих претендентов на получение грантов от Росмолодежи, и на новичков.

Кроме образовательного блока, конкурсанты участвовали в «Чистых играх», «Донорской акции», «Диалогах с Героями», «Молодежной викторине» и «Нейрографике».

По итогам конкурса в двух категориях одержали победу дагестанцы Шевкет Крумов и Абдулхалим Раджабов.