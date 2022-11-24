В мероприятии поучаствовали специалист Минмолодежи региона Шевкет Крумов, представитель управления образования Кизлярского района Абдулхалим Раджабов и советник начальника Центра «Альтаир» Ренат Кахриманов.
Образовательная программа была рассчитана и на опытных экспертов, много лет оценивающих претендентов на получение грантов от Росмолодежи, и на новичков.
Кроме образовательного блока, конкурсанты участвовали в «Чистых играх», «Донорской акции», «Диалогах с Героями», «Молодежной викторине» и «Нейрографике».
По итогам конкурса в двух категориях одержали победу дагестанцы Шевкет Крумов и Абдулхалим Раджабов.