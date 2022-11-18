Чтобы принять участие в акции, необходимо опубликовать любимую фотографию с матерью и написать короткий пост о ней, и значении материнской любви в жизни каждого человека.
Дагестан участвует во Всероссийском флешмобе «День матери»
- Автор Дарья
- 18 ноября, 2022. Пятница 17:30
Дагестан примет участие во Всероссийском семейном флешмобе ко Дню матери, который состоится с 23 по 27 ноября в соцсети ВКонтакте.
Последнее от Дарья
- В Испании обнаружены останки черепахи Leviathanochelys aenigmatica размером с автомобиль
- Глава Дагестана поручил Минэнерго региона проработать вопрос по открытию в республике лабораторий контроля качества топлива
- Более 900 дагестанских школ приняли участие в отборочном этапе конкурса «Золотые правила нравственности»
- Руководитель Кайтагского района Алим Темирбулатов избран в Президиум Высшего Совета ВАРМСУ
- Компания «Россети Северный Кавказ» информирует махачкалинцев о плановых отключениях электричества