ЗАМАНА - Дагестан участвует во Всероссийском флешмобе «День матери»

Дагестан участвует во Всероссийском флешмобе «День матери»

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18 ноября, 2022. Пятница 17:30
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Дагестан участвует во Всероссийском флешмобе «День матери»

Дагестан примет участие во Всероссийском семейном флешмобе ко Дню матери, который состоится с 23 по 27 ноября в соцсети ВКонтакте.

Дагестан участвует во Всероссийском флешмобе «День матери»

Чтобы принять участие в акции, необходимо опубликовать любимую фотографию с матерью и написать короткий пост о ней, и значении материнской любви в жизни каждого человека.

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взяты из открытых источников
 

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