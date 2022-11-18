ЗАМАНА - Депутат ГосДумы России Д.Н. Гасанов поздравляет Дагвино с 100-летним юбилеем

Депутат ГосДумы России Д.Н. Гасанов поздравляет Дагвино с 100-летним юбилеем

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18 ноября, 2022. Пятница 13:51
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Депутат ГосДумы России Д.Н. Гасанов поздравляет Дагвино с 100-летним юбилеем

Депутат Государственной Думы России Джамаладин Гасанов поздравляет Дагвино с 100-летним юбилеем.

Депутат ГосДумы России Д.Н. Гасанов поздравляет Дагвино с 100-летним юбилеем

Уважаемые работники Комитета по виноградарству и регулированию алкогольного рынка, ветераны отрасли виноградарства и виноделия Республики Дагестан! В эти дни Комитет по виноградарству и регулированию алкогольного рынка отмечает свое 100-летие со дня основания.

От всей души поздравляю с этим событием многотысячный коллектив «Дагвино», который является главным органом исполнительной власти в винодельческой отрасли нашей республики.

Дагестан исторически является одним из центров развития виноградарства и виноделия. Благоприятные природно-климатические условия, сложившиеся традиции и опыт возделывания виноградников определили роль виноградарства как основной отрасли сельского хозяйства республики.

Комитет, со дня его образования, хранил, развивал и приумножал славные традиции виноградарства и виноделия дагестанского народа.
Дагестанская алкогольная продукция за 100 лет на международных, всесоюзных и российских конкурсах и выставках завоевала множество наград высшей пробы, в том числе и высшую международную награду «Гран-При». Сегодня перед виноградарскими хозяйствами открываются широкие перспективы развития.

Выражаю уверенность, что профессионализм и опыт виноградарей и виноделов республики позволят вывести отрасль на новый качественный уровень. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в претворении всех замыслов и целей в жизнь на благо Дагестана и России!

С уважением,
Депутат ГД РФ Д.Н. Гасанов

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