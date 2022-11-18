Депутат ГосДумы России Д.Н. Гасанов поздравляет Дагвино с 100-летним юбилеем

Уважаемые работники Комитета по виноградарству и регулированию алкогольного рынка, ветераны отрасли виноградарства и виноделия Республики Дагестан! В эти дни Комитет по виноградарству и регулированию алкогольного рынка отмечает свое 100-летие со дня основания.

От всей души поздравляю с этим событием многотысячный коллектив «Дагвино», который является главным органом исполнительной власти в винодельческой отрасли нашей республики.



Дагестан исторически является одним из центров развития виноградарства и виноделия. Благоприятные природно-климатические условия, сложившиеся традиции и опыт возделывания виноградников определили роль виноградарства как основной отрасли сельского хозяйства республики.



Комитет, со дня его образования, хранил, развивал и приумножал славные традиции виноградарства и виноделия дагестанского народа.

Дагестанская алкогольная продукция за 100 лет на международных, всесоюзных и российских конкурсах и выставках завоевала множество наград высшей пробы, в том числе и высшую международную награду «Гран-При». Сегодня перед виноградарскими хозяйствами открываются широкие перспективы развития.



Выражаю уверенность, что профессионализм и опыт виноградарей и виноделов республики позволят вывести отрасль на новый качественный уровень. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в претворении всех замыслов и целей в жизнь на благо Дагестана и России!

С уважением,

Депутат ГД РФ Д.Н. Гасанов