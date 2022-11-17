Более 1,5 млн гостей посетили Дагестан в 2022 году

Как проинформировал Абдулмуслимов, на данный момент турпоток в регион составил чуть более 1,5 млн человек, что больше, чем за такой же период минувшего года (970 000 гостей). Премьер отметил и усилия Минтуризма в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», в 2022 году общий бюджет проекта составил 334,06 млн рублей. На 17 ноября 151,52 млн доведены до грантовых получателей.