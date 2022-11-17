Как проинформировал Абдулмуслимов, на данный момент турпоток в регион составил чуть более 1,5 млн человек, что больше, чем за такой же период минувшего года (970 000 гостей). Премьер отметил и усилия Минтуризма в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», в 2022 году общий бюджет проекта составил 334,06 млн рублей. На 17 ноября 151,52 млн доведены до грантовых получателей.
Более 1,5 млн гостей посетили Дагестан в 2022 году
- Автор Дарья
- 17 ноября, 2022. Четверг 14:25
Более 1,5 млн туристов побывали в Дагестане. Такие числа озвучил глава кабмина региона Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе собрания правительства республики.
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