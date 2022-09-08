В общем на участие в мероприятии было подано 16 заявок.
Конкурс проходил в двух категориях: «Дефектолог года» и «Логопед года». По итогам заочного отбора в очный тур смогли пройти 8 человек. Соревнования осуществлялись в 2 этапа: заочный тур проходил еще 13 августа, очный тур – 6 сентября на площадке ДИРО.
«Это важный день, так как победители двух номинаций представят Дагестан на федеральном этапе, который пройдет в конце этого месяца в Москве. Каждому из вас я хочу пожелать удачи», – высказался первый проректор ДИРО Гамзат Джамалудинов.