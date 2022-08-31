ЗАМАНА - Определена территория под строительство мясоперерабатывающего предприятия в Дагестане

Определена территория под строительство мясоперерабатывающего предприятия в Дагестане

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31 августа, 2022. Среда 08:05
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Определена территория под строительство мясоперерабатывающего предприятия в Дагестане

В Дагестане осуществляется работа над реализацией проекта по строительству мясоперерабатывающей компании с законченным циклом «Дагмясо».

Определена территория под строительство мясоперерабатывающего предприятия в Дагестане
Общество

Территориально организация будет пребывать в Кизилюртовском районе Дагестана.
Мясокомбинат «Дагмясо» собирается наладить производство и реализацию мясной продукции под собственным товарным брендом проектной мощностью порядка 700 голов мелкого и 50 голов крупного рогатого скота в смену. Они собираются реализовывать охлажденное и замороженное мясо (говядина, баранина), разделанную и вакуум-упакованное мясо, колбасные и консервные продукты, переработанное кишечное сырье, в том числе для медицинских целей, сухие корма для кошек и собак, мясокостную муку. 

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