Определена территория под строительство мясоперерабатывающего предприятия в Дагестане

Территориально организация будет пребывать в Кизилюртовском районе Дагестана.

Мясокомбинат «Дагмясо» собирается наладить производство и реализацию мясной продукции под собственным товарным брендом проектной мощностью порядка 700 голов мелкого и 50 голов крупного рогатого скота в смену. Они собираются реализовывать охлажденное и замороженное мясо (говядина, баранина), разделанную и вакуум-упакованное мясо, колбасные и консервные продукты, переработанное кишечное сырье, в том числе для медицинских целей, сухие корма для кошек и собак, мясокостную муку.