Дагестан на мероприятии представляли ребята из Детской школы искусств имени С. Агабабова города Каспийск Роза Кушиева и Написат Магомедова, ДШИ №1 г. Кизляра Дарья Парфенкова, ДШИ №1 имени П.И.Чайковского г. Махачкалы Магомедсалам Умаров и Детской школы искусств №7 г. Махачкалы Шамсият Алиева и Курбан Далгатов.
Юные артисты из Дагестана поучаствовали в международном Детском культурном форуме
- Автор Дарья
- 30 августа, 2022. Вторник 14:12
Первый международный Детский культурный форум прошёл с 24 по 28 августа в Москве. В мероприятии поучаствовало 1500 детей в возрасте от 12 до 17 лет из всех российских регионов, а также из государств ближнего зарубежья.
В рамках форума ребята принимали участие в мастер-классах, лекциях, творческих мастерских, круглых столах, арт-школах и форсайт-сессиях.
Главным событием мероприятия стала беседа с главой министерства культуры России Ольгой Любимовой, которой они показали свои лучшие проекты.
Последнее от Дарья
- Как получить выплату на содержание ребенка семье опекуна через "Госуслуги"
- Ученые объяснили алгоритм проникновения соли в подводную вечную мерзлоту
- Профильная смена «Альтаир. Лето. Наука. Литературное творчество. Спорт» завершилась в Дагестане
- Минтранс Дагестана отремонтировал автодорогу местного значения в Акушинском районе
- Премьер-министр РД принял участие в собрании на тему готовности школ к 1 сентября под руководством Татьяны Голиковой