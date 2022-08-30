ЗАМАНА - Юные артисты из Дагестана поучаствовали в международном Детском культурном форуме

Юные артисты из Дагестана поучаствовали в международном Детском культурном форуме

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30 августа, 2022. Вторник 14:12
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Юные артисты из Дагестана поучаствовали в международном Детском культурном форуме
Первый международный Детский культурный форум прошёл с 24 по 28 августа в Москве. В мероприятии поучаствовало 1500 детей в возрасте от 12 до 17 лет из всех российских регионов, а также из государств ближнего зарубежья.
Юные артисты из Дагестана поучаствовали в международном Детском культурном форуме
Общество

Дагестан на мероприятии представляли ребята из Детской школы искусств имени С. Агабабова города Каспийск Роза Кушиева и Написат Магомедова, ДШИ №1 г. Кизляра Дарья Парфенкова, ДШИ №1 имени П.И.Чайковского г. Махачкалы Магомедсалам Умаров и Детской школы искусств №7 г. Махачкалы Шамсият Алиева и Курбан Далгатов. 

В рамках форума ребята принимали участие в мастер-классах, лекциях, творческих мастерских, круглых столах, арт-школах и форсайт-сессиях. 

Главным событием мероприятия стала беседа с главой министерства культуры России Ольгой Любимовой, которой они показали свои лучшие проекты.
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