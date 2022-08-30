Юные артисты из Дагестана поучаствовали в международном Детском культурном форуме

Первый международный Детский культурный форум прошёл с 24 по 28 августа в Москве. В мероприятии поучаствовало 1500 детей в возрасте от 12 до 17 лет из всех российских регионов, а также из государств ближнего зарубежья.

Дагестан на мероприятии представляли ребята из Детской школы искусств имени С. Агабабова города Каспийск Роза Кушиева и Написат Магомедова, ДШИ №1 г. Кизляра Дарья Парфенкова, ДШИ №1 имени П.И.Чайковского г. Махачкалы Магомедсалам Умаров и Детской школы искусств №7 г. Махачкалы Шамсият Алиева и Курбан Далгатов.