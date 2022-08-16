В Казбековском районе отремонтируют 12 км дорог, ведущих к туристическим местам

В Казбековском районе в рамках реализации госпрограммы Минтранспорта Дагестана осуществляется ремонт автодороги «Буйнакск – Кизилюрт - Новый Чиркей» через поселок Дубки на участке км 5 – км 17.

Дорога ведет к популярному Сулакскому каньону, смотровой площадке в селе Дубки и Чиркейской ГЭС, которые каждый день посещают 1000 туристов со всей России.

В рамках ремонта усилят основание дорожного полотна, обновят асфальтобетонное покрытие, отремонтируют искусственные сооружения и обустроят пешеходные тротуары по селу Дубки.

Также в рамках ремонта будет осуществлен весь комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе, будет размещено металлическое барьерное ограждение, появятся бетонные блоки и горизонтальная разметка.