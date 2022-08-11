«Представители Дагестана побывали в Государственном комитете по делам межнациональных отношений Республики Крым. Далее они нанесли визит в Государственный совет РК. От имени крымчан гостей из Дагестана приветствовали председатель Комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель и его заместитель Иван Шонус. На встрече они обсудили сохранение этноконфессиональных отношений, создание общероссийской идентичности, профилактика экстремизма и терроризма и другие вопросы. В рамках встречи собравшиеся выразили готовность к сотрудничеству в области развития национальной политики, культуры и реализации совместных мероприятий.
Дагестанская делегация прибыла в Республику Крым
- Автор Дарья
- 11 августа, 2022. Четверг 15:48
Завершив работу в Краснодарском крае, дагестанская делегация приехала в Республику Крым, информирует пресс-служба ДГИ.
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