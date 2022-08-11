ЗАМАНА - Дагестанская делегация прибыла в Республику Крым

Дагестанская делегация прибыла в Республику Крым

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11 августа, 2022. Четверг 15:48
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Дагестанская делегация прибыла в Республику Крым

Завершив работу в Краснодарском крае, дагестанская делегация приехала в Республику Крым, информирует пресс-служба ДГИ.

Дагестанская делегация прибыла в Республику Крым
Общество

«Представители Дагестана побывали в Государственном комитете по делам межнациональных отношений Республики Крым. Далее они нанесли визит в Государственный совет РК. От имени крымчан гостей из Дагестана приветствовали председатель Комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель и его заместитель Иван Шонус. На встрече они обсудили сохранение этноконфессиональных отношений, создание общероссийской идентичности, профилактика экстремизма и терроризма и другие вопросы. В рамках встречи собравшиеся выразили готовность к сотрудничеству в области развития национальной политики, культуры и реализации совместных мероприятий.

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