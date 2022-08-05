Это 103 школы на 40093 места и 56 детсадов на 8088 мест. О ходе строительства объектов образования в регионе рассказал глава Минстроительства Дагестана Артур Сулейманов. Он проинформировал также, что к началу учебного года в Дагестане будут открыты 4 школы и 15 детских садов.
В Дагестане в рамках федеральных и региональных программ планируется строительство и осуществляется финансирование 159 объектов образования
- Автор Дарья
- 05 августа, 2022. Пятница 15:52
С 2022 по 2025 годы в Дагестане в рамках федеральных и региональных программ запланировано возведение и финансирование 159 объектов образования.
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