В Дагестане в рамках федеральных и региональных программ планируется строительство и осуществляется финансирование 159 объектов образования

Автор Дарья |||

С 2022 по 2025 годы в Дагестане в рамках федеральных и региональных программ запланировано возведение и финансирование 159 объектов образования.