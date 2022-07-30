Наркопритон «накрыли» полицейские в Дагестане

По сведениям ведомства, работниками наркоконтроля в рамках операции «Мак – 2022» по подозрению в организации наркопритона был арестован 33-летний мужчина. Выявлено, что подозреваемый на окраине поселка Родниковый в нежилом помещении на территории фермы открыл притон для создания и потребления запрещенных средств, который постоянно посещали наркозависимые граждане.

При обследовании места сотрудники МВД нашли и изъяли наркотическое средство «марихуана» весом более 40 граммов и посуду для изготовления. Полицейские задержали еще двух жителей Избербаша, 23 и 32 лет, которые на момент их визита пребывали в притоне.