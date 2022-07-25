В Кумторкалинском районе планируют восстановить 1500 га плодородных земель, выбывших из оборота

В рамках исполнения поручений руководителя РД Сергея Меликова по вовлечению в оборот сельхозземель 21 июля Кумторкалинский район посетил заместитель премьер-министра РД Нариман Абдулмуталибов.

В здании администрации Кумторкалинского района прошло собрание, в ходе него местные власти перечислили проблемы, решение которых поможет вернуть в оборот крупные площади сельхозземель и исполнить программу продовольственной безопасности района.

Далее участники собрания посетили водохранилище, забор воды в которое должен осуществляться из КОРовской оросительной системы. Гости узнали также о работе аграриев.

По итогам дня, глава Минмелиоводхоза региона дал обещание изыскать возможность включения этого объекта в программу мелиоративных работ на будущие годы. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства РД.