В здании администрации Кумторкалинского района прошло собрание, в ходе него местные власти перечислили проблемы, решение которых поможет вернуть в оборот крупные площади сельхозземель и исполнить программу продовольственной безопасности района.
Далее участники собрания посетили водохранилище, забор воды в которое должен осуществляться из КОРовской оросительной системы. Гости узнали также о работе аграриев.
По итогам дня, глава Минмелиоводхоза региона дал обещание изыскать возможность включения этого объекта в программу мелиоративных работ на будущие годы. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства РД.