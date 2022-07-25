4 ФАПа в Бабаюртовском районе совсем скоро начнут работу

На 100% оснащённые и компьютеризированные, на данный момент они подвергаются процедуре лицензирования и в скором времени начнут принимать первых пациентов. Казиев дал поручение направить все усилия по ускорению процедуры лицензирования, также он обратил внимание местного руководства на необходимость благоустройства участков при открывающихся ФАПах.

Строительство ФАПа в селе Хашархота уже близко к завершению, министерством здравоохранения региона были сделаны замечания подрядной компании. После их ликвидирования этот ФАП также будет подвержен лицензированию.

«Все 4 ФАПа откроют двери для пациентов в нынешнем году. Это крайне серьёзное и значимое дело для сохранения здоровья жителей района - высказался Казиев.