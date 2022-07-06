ЗАМАНА - Махачкалинский порт планирует организовать отправку на Донбасс стройматериалов из Ирана

Махачкалинский порт планирует организовать отправку на Донбасс стройматериалов из Ирана

Автор
06 июля, 2022. Среда 13:46
|||
Махачкалинский порт планирует организовать отправку на Донбасс стройматериалов из Ирана

Морской торговый порт собирается увеличить перевалку цемента и других стройматериалов из Ирана, часть которых будет передаваться для восстановления ДНР и ЛНР, информирует ТАСС, ссылаясь на и. о. гендиректора порта Рустама Керимова.

Махачкалинский порт планирует организовать отправку на Донбасс стройматериалов из Ирана
Общество

"На данный момент очень большая заинтересованность есть в строительных материалах, которые доставляются из Ирана, в условиях сильного рубля это выгодно и импортерам, поэтому обороты теперь будут расти. Сейчас мы собираемся выстроить коридор, дабы от нас иранский цемент перевозился в Ростовскую область и оттуда на Донбасс для восстановления ДНР и ЛНР. А учитывая, что там будет потребность не только в цементе, мы планируем наладить туда поставки качественных строительных смесей и других стройматериалов", — заявил Керимов.

Он уточнил, что в 2021 году порт перевалил 108 000 тонн цемента, за первое полугодие этого года - 42 000 тонн, при этом большая часть этой продукции оставалась непосредственно в Дагестане. За счет выхода на другие субъекты отгрузку цемента планируется увеличить в несколько раз и довести до 600 000 тонн в год.

Прочитано 23 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top