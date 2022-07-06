Махачкалинский порт планирует организовать отправку на Донбасс стройматериалов из Ирана

Морской торговый порт собирается увеличить перевалку цемента и других стройматериалов из Ирана, часть которых будет передаваться для восстановления ДНР и ЛНР, информирует ТАСС, ссылаясь на и. о. гендиректора порта Рустама Керимова.

"На данный момент очень большая заинтересованность есть в строительных материалах, которые доставляются из Ирана, в условиях сильного рубля это выгодно и импортерам, поэтому обороты теперь будут расти. Сейчас мы собираемся выстроить коридор, дабы от нас иранский цемент перевозился в Ростовскую область и оттуда на Донбасс для восстановления ДНР и ЛНР. А учитывая, что там будет потребность не только в цементе, мы планируем наладить туда поставки качественных строительных смесей и других стройматериалов", — заявил Керимов.

Он уточнил, что в 2021 году порт перевалил 108 000 тонн цемента, за первое полугодие этого года - 42 000 тонн, при этом большая часть этой продукции оставалась непосредственно в Дагестане. За счет выхода на другие субъекты отгрузку цемента планируется увеличить в несколько раз и довести до 600 000 тонн в год.