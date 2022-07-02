ЗАМАНА - Сергей Меликов осмотрел спортивные объекты в Избербаше

Сергей Меликов осмотрел спортивные объекты в Избербаше

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02 июля, 2022. Суббота 10:12
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Сергей Меликов осмотрел спортивные объекты в Избербаше

Вчера, 1 июля, в процессе поездки в Избербаш руководитель РД Сергей Меликов ознакомился с возможностями учебно-спортивной базой имени А. Алиева.

Сергей Меликов осмотрел спортивные объекты в Избербаше
Общество

Ознакомление со спортивными объектами в Избербаше руководитель региона продолжил ознакомлением с ходом модернизации стадиона «Труд».

Глава Минспорта республики Сажид Сажидов заявил, что стадион имеет одно из самых больших полей в субъекте и позволяет проводить зональные или финальные этапы спортивных игр. Как сообщил руководитель Избербаша Магомед Исаков, администрацией дополнительно запланировано благоустройство прилегающей территории и возведение новых спортивных объектов. На данный момент идет подготовка проектно-сметной документации.

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