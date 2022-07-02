Сергей Меликов осмотрел спортивные объекты в Избербаше

Вчера, 1 июля, в процессе поездки в Избербаш руководитель РД Сергей Меликов ознакомился с возможностями учебно-спортивной базой имени А. Алиева.

Ознакомление со спортивными объектами в Избербаше руководитель региона продолжил ознакомлением с ходом модернизации стадиона «Труд».

Глава Минспорта республики Сажид Сажидов заявил, что стадион имеет одно из самых больших полей в субъекте и позволяет проводить зональные или финальные этапы спортивных игр. Как сообщил руководитель Избербаша Магомед Исаков, администрацией дополнительно запланировано благоустройство прилегающей территории и возведение новых спортивных объектов. На данный момент идет подготовка проектно-сметной документации.