Глава Дагестана выразил свои соболезнования родным погибших на Украине военнослужащих

Меликов и сотрудники органов власти Дагестана возложили цветы к портретам погибших героев.

Выразив искренние соболезнования семьям и близким, Глава РД отметил: «пребывая на переднем крае борьбы по сохранению целостности России, дагестанские военные честно и самоотверженно исполняют свой долг. Они демонстрируют храбрость, мужество, стойкость и решительность, показывают своим примером, что такие ценности, как преданность родине, верность дому никогда не утратят своего значения. Среди жителей Дагестана очень много героических парней. Они идут на подвиг, прежде всего, потому, что вы их так воспитали, потому что они – настоящие горцы и потому, что они любят свое Отечество». Память героев была почтена минутой молчания.