Между Махачкалой и Самарой запустят регулярные авиарейсы

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» с 17 июня открывает регулярные рейсы из Махачкалы в Самару и обратно, информирует ее пресс-служба.

Сообщается, что полеты будут проходить по пятницам и воскресеньям на воздушных суднах «Bombardier CRJ-200».

Расписание рейсов по пятницам:

– вылет из аэропорта Махачкалы в 19:30 ч. по московскому времени с прилетом в Самару 23:00 ч.;

– вылет из аэропорта Самары в 17:20 ч. по местному времени с прибытием в Махачкалу в 18:30 ч. по мск.

Расписание рейсов по воскресеньям:

– вылет из Махачкалы в 15:10 ч. по мск с прилетом в Самару в 18:45 ч. по местному времени;

– вылет из аэропорта Самары в 17:20 ч. по местному времени с прибытием в Махачкалу в 18:30 ч. по мск.