Сообщается, что полеты будут проходить по пятницам и воскресеньям на воздушных суднах «Bombardier CRJ-200».
Расписание рейсов по пятницам:
– вылет из аэропорта Махачкалы в 19:30 ч. по московскому времени с прилетом в Самару 23:00 ч.;
– вылет из аэропорта Самары в 17:20 ч. по местному времени с прибытием в Махачкалу в 18:30 ч. по мск.
Расписание рейсов по воскресеньям:
– вылет из Махачкалы в 15:10 ч. по мск с прилетом в Самару в 18:45 ч. по местному времени;
– вылет из аэропорта Самары в 17:20 ч. по местному времени с прибытием в Махачкалу в 18:30 ч. по мск.