Самыми популярными объектами у махачкалинцев Сулейманов назвал набережную городского пляжа «Березка», парк в поселке Семендер по улице Казбекова и набережную «Лунный берег»; в Каспийске - парк по улице Али Алиева; в Избербаше - парк по улице Гамидова, 81 «п1», в Кизилюрте - парк имени Братьев Акашевых, в Хасавюрте - бульвар по улице Тотурбиева. Руководитель министерства отметил, что активность дагестанцев в рейтинговом голосовании позволяет региону претендовать на увеличение лимитов финансирования на 2023 год. «Это влияет на объемы финансирования программы для региона и объемы распределения между районами», — заметил Сулейманов.
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