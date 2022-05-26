Более 78 000 жителей Дагестана уже выбрали объекты для благоустройства в 2023 году

Автор Дарья |||

Более 78 000 жителей Дагестана уже поучаствовали во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в следующем году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом проинформировал руководитель Минстроительства РД Артур Сулейманов.