ЗАМАНА - Более 78 000 жителей Дагестана уже выбрали объекты для благоустройства в 2023 году

Более 78 000 жителей Дагестана уже выбрали объекты для благоустройства в 2023 году

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26 мая, 2022. Четверг 15:15
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Более 78 000 жителей Дагестана уже выбрали объекты для благоустройства в 2023 году

Более 78 000 жителей Дагестана уже поучаствовали во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в следующем году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом проинформировал руководитель Минстроительства РД Артур Сулейманов.

Более 78 000 жителей Дагестана уже выбрали объекты для благоустройства в 2023 году
Общество

Самыми популярными объектами у махачкалинцев Сулейманов назвал набережную городского пляжа «Березка», парк в поселке Семендер по улице Казбекова и набережную «Лунный берег»; в Каспийске - парк по улице Али Алиева; в Избербаше - парк по улице Гамидова, 81 «п1», в Кизилюрте - парк имени Братьев Акашевых, в Хасавюрте - бульвар по улице Тотурбиева. Руководитель министерства отметил, что активность дагестанцев в рейтинговом голосовании позволяет региону претендовать на увеличение лимитов финансирования на 2023 год. «Это влияет на объемы финансирования программы для региона и объемы распределения между районами», — заметил Сулейманов.

Подробнее можно прочитать на сайте Минстроительства РД.

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