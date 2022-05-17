Дагестанцы приняли участие в Межрегиональном форуме СКФО по интеллектуальным играм "Помнить, чтобы жить"

От Дагестана поехала сборная команда «Хас-Фактор», сформированная в Хасавюрте. Среди них были жители Хасавюрта, Махачкалы и Карабудахкентского района:

Екатерина Шарунина

Динислам Дадаев

Мурад Адуев

Сабир Магомедов

Сервер Рамазанов

Магомедали Багаудинов

В рамках Форума было проведено 3 турнира по интеллектуальным играм:

Командное первенство по игре «Что? Где? Когда?», посвященное 77-й годовщине победы в Великой Отечественной Войне. В нем приняло участие все 16 команд, безоговорочную победу с результатом 28 баллов из 36 возможных набрала команда, представляющая Республику Дагестан, опередив ближайшего соперника на 3 балла.



Индивидуальное первенство по игре «Своя игра», в котором приняло участие 32 участника из 16 команд Форума. В число прошедших отбор вошли все 6 участников команды «Хас-Фактор», которые продолжили соревнование в следующих этапах. По итогам финального поединка, участники команды «Хас-Фактор» Мурад Адуев и Сервер Рамазанов заняли первое и второе места соответственно.

Командное первенство по игре «Брейн-ринг» проходило в формате олимпийского турнира, где команда «Хас-Фактор» методично победило трех соперников в предшествующих финалу этапах. В финальном поединке команда из Дагестана встретилась со сборной командой Республики Северная Осетия-Алания.



Финал прошел очень тяжело для обеих команд. К финальному вопросу счёт составлял 2-2. На последнем задании наша команда рискнула и озвучила не самую очевидную версию ответа, что, к счастью, оказалось верным, тем самым принесло первое место в "Брейн-ринге" и позволило оформить «интеллектуальный хет-трик», победив во всех соревнованиях Форума.