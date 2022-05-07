Парад Победы пройдет в Каспийске

Побывать на Параде Победы на центральной городской площади 9 мая можно по пригласительным билетам через пропускной пункт, который находится по улице Хизроева в районе дома №3. Вход на площадь для гостей будет осуществляться через пропускной пункт с улицы Ленина в районе дома №17.

Парад Победы также можно увидеть всем жителям города со смотровой площадки в парке при администрации Каспийска. Вход свободный через пропускной пункт с улицы Орджоникидзе в районе дома №11. Начало в 10:00, сбор в 09:30. Принять участие в шествии «Бессмертный полк» могут принять все каспийчане. Старт шествия запланирован на 14:00, сбор в 13:30 у здания городской администрации на углу улиц Орджоникидзе и Хизроева.