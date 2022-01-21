ЗАМАНА - Глава РФ предложил проиндексировать военные пенсии на 8,6%

Глава РФ предложил проиндексировать военные пенсии на 8,6%

Автор
21 января, 2022. Пятница 15:39
Глава РФ предложил проиндексировать военные пенсии на 8,6%

Пенсионные выплаты военным пенсионерам по аналогии с гражданскими необходимо проиндексировать на 8,6 процента, такое предложение внес глава РФ Владимир Путин на собрании с постоянными членами Совета безопасности. Стенограмму совещания можно просмотреть на портале Кремля, пишет "РБК".

Глава РФ предложил проиндексировать военные пенсии на 8,6%
Общество

«Предлагаю <...> проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним россиян уже с 1 января 2022 года, и не на 4 процента, как было задумано, а более высоким темпом — на 8,6 процента», — предложил президент страны. Такое решение коснется, как уточнил Владимир Путин, 2,6 миллиона граждан, в их числе вышедшие на пенсию работники МВД, Российской гвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета.

 

Прочитано 23 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top