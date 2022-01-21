Глава РФ предложил проиндексировать военные пенсии на 8,6%

Пенсионные выплаты военным пенсионерам по аналогии с гражданскими необходимо проиндексировать на 8,6 процента, такое предложение внес глава РФ Владимир Путин на собрании с постоянными членами Совета безопасности. Стенограмму совещания можно просмотреть на портале Кремля, пишет "РБК".

«Предлагаю <...> проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним россиян уже с 1 января 2022 года, и не на 4 процента, как было задумано, а более высоким темпом — на 8,6 процента», — предложил президент страны. Такое решение коснется, как уточнил Владимир Путин, 2,6 миллиона граждан, в их числе вышедшие на пенсию работники МВД, Российской гвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета.