Сергей Меликов посетил тренировку дагестанских борцов и футболистов

Руководитель РД Сергей Меликов приехал с визитом в Региональный центр спортивной подготовки сборных команд в пригороде Махачкалы, в котором проходит учебно-тренировочный сбор сборной региона по вольной борьбе и махачкалинской футбольной команды «Динамо».

Борцы там готовятся к участию в международном турнире имени Ивана Ярыгина, а ФК «Динамо» – ко второй половине сезона ФНЛ-2, который начнется весной. Меликов, обращаясь к спортсменам, подчеркнул достижения Дагестана в спорте в 2021 году. Главный тренер сборной региона по вольной борьбе Гаджи Рашидов также выразил слова благодарности Сергею Меликову, отметив, что такое внимание служит для спортсменов дополнительной мотивацией.