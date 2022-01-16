Борцы там готовятся к участию в международном турнире имени Ивана Ярыгина, а ФК «Динамо» – ко второй половине сезона ФНЛ-2, который начнется весной. Меликов, обращаясь к спортсменам, подчеркнул достижения Дагестана в спорте в 2021 году. Главный тренер сборной региона по вольной борьбе Гаджи Рашидов также выразил слова благодарности Сергею Меликову, отметив, что такое внимание служит для спортсменов дополнительной мотивацией.
Сергей Меликов посетил тренировку дагестанских борцов и футболистов
- Автор Мадина
- 16 января, 2022. Воскресенье 02:14
Руководитель РД Сергей Меликов приехал с визитом в Региональный центр спортивной подготовки сборных команд в пригороде Махачкалы, в котором проходит учебно-тренировочный сбор сборной региона по вольной борьбе и махачкалинской футбольной команды «Динамо».
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