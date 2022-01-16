ЗАМАНА - Сергей Меликов посетил тренировку дагестанских борцов и футболистов

Сергей Меликов посетил тренировку дагестанских борцов и футболистов

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16 января, 2022. Воскресенье 02:14
Сергей Меликов посетил тренировку дагестанских борцов и футболистов

Руководитель РД Сергей Меликов приехал с визитом в Региональный центр спортивной подготовки сборных команд в пригороде Махачкалы, в котором проходит учебно-тренировочный сбор сборной региона по вольной борьбе и махачкалинской футбольной команды «Динамо».

Сергей Меликов посетил тренировку дагестанских борцов и футболистов
Общество

Борцы там готовятся к участию в международном турнире имени Ивана Ярыгина, а ФК «Динамо» – ко второй половине сезона ФНЛ-2, который начнется весной. Меликов, обращаясь к спортсменам, подчеркнул достижения Дагестана в спорте в 2021 году. Главный тренер сборной региона по вольной борьбе Гаджи Рашидов также выразил слова благодарности Сергею Меликову, отметив, что такое внимание служит для спортсменов дополнительной мотивацией.

 

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