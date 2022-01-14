ЗАМАНА - Более 8,5 млрд рублей выделят на празднование столетия Расула Гамзатова

Более 8,5 млрд рублей выделят на празднование столетия Расула Гамзатова

Автор
14 января, 2022. Пятница 16:55
Более 8,5 млрд рублей выделят на празднование столетия Расула Гамзатова

Более 70 мероприятий на сумму 8,5 миллиарда рублей включены в план по подготовке к празднованию 100-летия классика Расула Гамзатова, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу руководства Дагестана.

Более 8,5 млрд рублей выделят на празднование столетия Расула Гамзатова
Общество

По сведениям пресс-службы, в план входит ремонт проспекта имени Расула Гамзатова в Махачкале: предварительная сумма, которую запросят у федерального центра, составляет 650 миллионов рублей.

 

Прочитано 36 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top