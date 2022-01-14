По сведениям пресс-службы, в план входит ремонт проспекта имени Расула Гамзатова в Махачкале: предварительная сумма, которую запросят у федерального центра, составляет 650 миллионов рублей.
Более 8,5 млрд рублей выделят на празднование столетия Расула Гамзатова
- Автор Мадина
- 14 января, 2022. Пятница 16:55
Более 70 мероприятий на сумму 8,5 миллиарда рублей включены в план по подготовке к празднованию 100-летия классика Расула Гамзатова, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу руководства Дагестана.